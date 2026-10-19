В Ростовской области назначили врио глав двух поселений
В Ростовской области назначили временно исполняющих полномочия глав Грузиновского сельского и Морозовского городского поселений. Соответствующее распоряжение губернатора региона подписано 16 октября 2026 года.
С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
Врио главы Грузиновского сельского поселения стала Алла Шаповалова, Морозовского городского поселения — Андрей Швец. Назначения связаны с досрочным прекращением полномочий прежних руководителей — Грабчака А. Д. и Силина А. Н. Новые руководители будут исполнять обязанности до избрания глав поселений в установленном порядке и их вступления в должность.