В Ростовской области назначили врио глав двух поселений

Врио главы Грузиновского сельского поселения стала Алла Шаповалова, Морозовского городского поселения — Андрей Швец. Назначения связаны с досрочным прекращением полномочий прежних руководителей — Грабчака А. Д. и Силина А. Н. Новые руководители будут исполнять обязанности до избрания глав поселений в установленном порядке и их вступления в должность.