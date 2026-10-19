«Роза Хутор» первым из российских курортов получил туристическую премию в Китае

«Для нас эта награда — важное подтверждение того, что отраслевой опыт „Роза Хутор“ востребован на международном уровне, за пределами России. Курорт неоднократно получал признание на федеральном уровне, в том числе становился лучшим горнолыжным курортом России по версии национальной премии SKI BUSINESS AWARDS. Теперь российским наградам добавилось признание в Китае — одном из наиболее перспективных для нас рынков»,— отметил заместитель генерального директора «Роза Хутор» по международным проектам Василий Афанасьев.