Проводится проверка после аварийной посадки самолета в Омске

Воздушное судно, выполнявшее рейс из Новосибирска в Махачкалу, подало сигнал бедствия над территорией Казахстана. Как ранее сообщили «Ъ-Сибирь» в авиакомпании, экипаж принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске в связи с технической неисправностью.