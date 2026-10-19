Проводится проверка после аварийной посадки самолета в Омске
По факту вынужденной посадки самолета авиакомпании S7 в Омске организована проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Воздушное судно, выполнявшее рейс из Новосибирска в Махачкалу, подало сигнал бедствия над территорией Казахстана. Как ранее сообщили «Ъ-Сибирь» в авиакомпании, экипаж принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске в связи с технической неисправностью.
Посадка самолета прошла успешно. На борту находились 176 пассажиров и восемь членов экипажа, пострадавших нет.