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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Сибирь

Проводится проверка после аварийной посадки самолета в Омске

По факту вынужденной посадки самолета авиакомпании S7 в Омске организована проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Артем Краснов / Коммерсантъ

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Воздушное судно, выполнявшее рейс из Новосибирска в Махачкалу, подало сигнал бедствия над территорией Казахстана. Как ранее сообщили «Ъ-Сибирь» в авиакомпании, экипаж принял решение о посадке на запасном аэродроме в Омске в связи с технической неисправностью.
Посадка самолета прошла успешно. На борту находились 176 пассажиров и восемь членов экипажа, пострадавших нет.
Александра Стрелкова