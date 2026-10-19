В Курской области началась выдача 755 млн рублей долевикам за утраченное жилье

Для того чтобы долевики получили право на сертификаты, потребовалось внести изменения в нормативные акты на федеральном уровне, о чем «Ъ-Черноземье» сообщал в середине апреля. На тот момент у курских властей на руках было порядка 800 заявлений на выплаты. Поправки дали возможность выдавать сертификаты долевикам соразмерно их доле — вне зависимости от прав других собственников и фактов получения ими выплат.