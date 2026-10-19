В Курской области началась выдача 755 млн рублей долевикам за утраченное жилье
С 19 октября в Курской области началась выдача сертификатов за утраченное жилье долевикам. Средства перечисляют на специальные счета жителей приграничья. Первый транш от правительства РФ составил 755 млн руб. Об этом губернатор Александр Хинштейн рассказал на еженедельном совещании в облправительстве.
«Параллельно с началом выдачи сертификатов продолжаем формировать новые списки долевиков для направления их в федеральный центр и получения средств»,— уточнил глава региона.
Для того чтобы долевики получили право на сертификаты, потребовалось внести изменения в нормативные акты на федеральном уровне, о чем «Ъ-Черноземье» сообщал в середине апреля. На тот момент у курских властей на руках было порядка 800 заявлений на выплаты. Поправки дали возможность выдавать сертификаты долевикам соразмерно их доле — вне зависимости от прав других собственников и фактов получения ими выплат.
Кроме того, по словам господина Хинштейна, в регион поступили средства по компенсациям за наем жилья для жителей приграничья. Деньги используют для погашения образовавшейся задолженности и направят на компенсации за октябрь. Речь идет о сумме в размере 319 млн руб. Деньги уже начали перечислять на счета жителей.
В конце мая «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что правительство Курской области внесло изменения в порядок выдачи жилищных сертификатов жителям региона, в соответствии с которыми на выплаты не могут претендовать граждане, которые не проживают на территории РФ на постоянной основе.