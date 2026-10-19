Выставка Репина, Ева Власова и «Песняры»
Куда сходить в Ярославле с 19 по 25 октября
На этой неделе в Ярославле откроется выставка Ильи Репина, покажут балет «Кармен», спектакли по произведениям русской классики и комедии. В концертной программе — выступления Евы Власовой, Виктора Салтыкова и «Песняров». Для семейного досуга подготовили спектакли для детей и фестиваль любительских хореографических коллективов. Самые яркие события — в подборке «Ъ-Ярославль».
Концерты
23 октября в КЗЦ «Миллениум» выступит Ева Власова. В репертуаре певицы — поп-композиции о любви и отношениях. Начало в 19:00, билеты — от 3,5 тыс. руб. 12+
23 октября в Доме актера имени Сергея Пускепалиса пройдет концерт «Биг-бэнд Большого города». Коллектив исполнит джазовую программу. Начало в 19:00, билеты — от 1,2 тыс. руб. 16+
24 октября в «Миллениуме» пройдет концерт Виктора Салтыкова «Золотые хиты». Певец, известный по работе в группах «Форум» и «Электроклуб», исполнит популярные песни прошлых лет и новые композиции. Начало в 18:00, билеты — от 1,9 тыс. руб. 6+
25 октября на сцене «Миллениума» выступят «Песняры» и лауреаты конкурса «Новая песня — 2026». В программу войдут известные песни ансамбля, в том числе «Вологда», «Молодость моя, Белоруссия» и «Беловежская пуща». В концерте примет участие Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр. Начало в 17:00, билеты — от 2,5 тыс. руб. 12+
Спектакли
19 октября в КЗЦ «Миллениум» покажут балет Жоржа Бизе «Кармен», посвященный 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой. В постановке заняты артисты балета, в том числе Анна Тихомирова в партии Кармен и Сергей Купцов в партии Хозе. Спектакль состоит из двух частей: «Кармен-сюита» и гала-концерта из произведений мирового балетного репертуара. Начало в 19:00, билеты — от 1,5 тыс. руб. 12+
20 октября на основной сцене Волковского театра покажут драматический мюзикл «Как закалялась сталь» по роману Николая Островского. Постановка Александра Созонова рассказывает о Павке Корчагине, его взрослении, любви и испытаниях на фоне революции и Гражданской войны. Начало в 18:30, билеты — от 200 руб. 16+
20 октября в Ярославском театре юного зрителя представят «Капитанскую дочку» по повести Александра Пушкина. История любви Петра Гринева и Маши Мироновой разворачивается на фоне восстания Емельяна Пугачева. Начало в 16:00, билеты — от 650 руб. 12+
21 октября зрителям представят драму «Затейник» по пьесе Виктора Розова. В центре сюжета — герои, которым спустя годы приходится возвращаться к решениям прошлого и пытаться изменить собственную судьбу. Начало в 18:30, билеты — от 200 руб. 16+.
22 октября в ТЮЗе сыграют комедию «№ 13». Депутат Ричард Уилли рассчитывает провести вечер с любовницей в гостиничном номере, однако планы рушатся после появления неожиданных гостей. Начало в 18:30, билеты — от 700 руб. 16+
23 октября в КСК «Вознесенский» Владимир Борисов представит литературную программу «Пять рассказов Шукшина». Актер работает с прозой Василия Шукшина и других писателей XX века, передавая характеры героев средствами сценической речи. Начало в 19:00, билеты — от 1 тыс. руб. 12+
24 октября на основной сцене Волковского театра покажут спектакль «Циолковский». Постановка посвящена жизни ученого и его идеям о космосе. Начало в 18:30, билеты — от 300 руб. 12+
25 октября во Дворце молодежи пройдет комедия «Свидание на четверых». Начало в 19:00, билеты — от 1,7 тыс. руб. 16+.
Музеи
21 октября в 16:00 в Музее истории города Ярославля имени В. Г. Извекова откроется выставка работ художника Адама Шмидта, который с 1972 года работал в Волковском театре. В экспозицию войдут 17 произведений мастера: исторические работы, портреты, виды и храмы Ярославля, интерьеры русского дома. Выставка будет работать до 9 ноября. Посещение — по билету на экспозицию «История Ярославля».
24 и 25 октября в Музее истории города Ярославля пройдет тематическая программа «Городские таинственные устройства». Гости пройдут театрализованный маршрут с загадками и историями о бытовых приборах и средствах передвижения XX века, которые когда-то казались людям загадочными и пугающими. Сеансы 24 октября — в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00, 25 октября — в 15:00, 16:00 и 17:00. Билеты — 450 руб. 12+
С 24 октября в Губернаторском доме Ярославского художественного музея пройдет выставка произведений Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея. Экспозиция охватывает почти 50 лет творчества художника. Центральное место занимает картина «Бурлаки на Волге», также представлены портреты, эскизы исторических полотен, пейзажи и другие работы мастера. Выставка будет работать до 24 января 2027 года. Билеты — 500 руб., льготный — 350 руб. 6+
Детям
22 октября в ТЮЗе покажут спектакль «Разыскивается Карлсон». Начало в 11:00, билеты — от 500 руб. 6+
24 октября там же представят «Сказки ученого кота» — постановку по мотивам сказки Александра Пушкина о Балде, попе и его жадности. В спектакле сочетаются актерская импровизация, песни, танцы и шутки. Начало в 12:00, билеты — от 500 руб. 6+
В тот же день в ДК «Гамма» пройдет семейный праздник «В гостях у куколок ЛОЛ. Самым ПАПУЛЯрным», приуроченный ко Дню отца. В программе — конкурсы, подвижные игры, встреча с героями мультфильмов и мастер-класс по изготовлению открытки для папы. 0+. Начало в 12:00, билеты — от 200 руб.
25 октября в ДК «Красный Перекоп» состоится фестиваль «Танцуем сердцем». В нем примут участие около 300 человек из девяти муниципальных округов Ярославской области и Ярославля. В программе — народные, эстрадные, бальные и современные танцы. Начало в 15:00, билеты — от 200 руб. 6+.