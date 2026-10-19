Выставка Репина, Ева Власова и «Песняры»

19 октября в КЗЦ «Миллениум» покажут балет Жоржа Бизе «Кармен», посвященный 100-летию со дня рождения Майи Плисецкой. В постановке заняты артисты балета, в том числе Анна Тихомирова в партии Кармен и Сергей Купцов в партии Хозе. Спектакль состоит из двух частей: «Кармен-сюита» и гала-концерта из произведений мирового балетного репертуара. Начало в 19:00, билеты — от 1,5 тыс. руб. 12+