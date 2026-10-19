Дом, в котором продумана жизнь

1 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 Ставка кредита в диапазоне 18,014–24,812% годовых доступна в рамках программ ПАО Сбербанк «Акция для застройщиков» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ Проект» (ИНН 5902889443, ОГРН 1125902004260). Предложение действительно в период с 01.09.2026 по 30.09.2026 включительно. ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА), включая информацию о возможных дополнительных расходах: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/buying_project. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях уточняйте на сайте sbr.domclick.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.

3 Ставка кредита в диапазоне 17,571–18,349%. Ставка доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Семейная ипотека» при условии оформлении страхования жизни и здоровья. https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/family. Ставка и максимальная сумма кредита зависят от количества детей: один ребенок до 7 лет – 10%, до 6 млн рублей; двое детей, один из которых младше 7 лет – 8%, до 8 млн рублей; трое детей – 6%, до 10 млн рублей; четверо детей – 4%, до 10 млн рублей; пять и более детей – 2%, до 10 млн рублей. ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА), включая информацию о возможных дополнительных расходах: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/family. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.

4 Скидка предоставляется семьям с детьми при предъявлении свидетельства о рождении ребенка/детей. Детьми считаются лица, не достигшие возраста 18 лет.

5 Условие действует при оплате полной стоимости квартиры по 31.10.2026 г. включительно.

6 Скидка предоставляется семьям участников СВО при предоставлении справки об участии в СВО либо иных документов, подтверждающих наличие в семье участника СВО.