Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
ПрикамьеНовости компаний

Дом, в котором продумана жизнь

При выборе квартиры важны не только метраж и планировка – не меньшее значение имеют вид из окна, пространство двора, приватность и возможность припарковать автомобиль рядом с домом. В ЖК «Притяжение» от PAN City Group1 эти детали складываются в единую среду, где комфорт начинается задолго до порога квартиры.
Всесезонный двор
1/21/2
2/22/2
Просторный двор «Притяжения» площадью почти 2,4 тыс. кв. м – здесь каждый найдет свое уютное пространство. Пока в одной локации звенит смех и кипят шумные игры детворы, в другой мирно спит малыш в коляске, а чуть подальше молодые люди покоряют турники воркаут-зоны. Здесь никто никому не мешает: у каждого свой сценарий идеального дня.
Настоящие крупномеры-сосны здесь высажены благодаря тому, что двор располагается на уровне земли, в то время как дворы-стилобаты позволяют использовать в озеленении только низкорослые кустарники. Со временем деревья создадут естественную тень летом, а зимой – новогоднюю атмосферу сказочного леса. Также в саду высажены гортензии, стефанандры и спиреи.
Парковка без стресса
В доме «Притяжение» в Кондратово проблема поиска парковки решена раз и навсегда. Здесь жителям доступны 144 наземных парковочных места – это одна из самых просторных парковок ЖК в округе. Больше не нужно кружить в поиске места или оставлять машину на обочине вдали от дома.
Место, в которое приятно возвращаться
1/21/2
2/22/2
Высокие потолки, панорамные окна и живая зелень встречают вас еще на подходе к своей двери. Мягкий свет наполняет холлы, а продуманные места ожидания делают их по-настоящему уютными. Такое пространство не ощущается просто подъездом – оно становится органичным продолжением вашей квартиры. В доме «Притяжение» продуманы различные сценарии жизни: прогулки в зеленом дворе среди цветов, зелени и сосен, отдых во дворе с книгой из буккроссинга, приятное общение с соседями в лаунж-зоне, занятия спортом и игры с детьми.
Больше приватности – меньше ощущения многоквартирной суеты
ЖК «Притяжение» – семейный дом. Сбалансированная квартирография продумана так, что студии занимают небольшую долю, и это обеспечивает тишину и спокойное соседство. А архитектурные решения проекта ориентированы на то, чтобы вид из окна становился преимуществом квартиры, а не компромиссом при покупке.
ЖК «Притяжение» – это дом для тех, кто выбирает не просто недвижимость, а качество жизни, в котором важна каждая деталь. Дом сдан, квартиры с отделкой уже ждут своих новоселов. Запишитесь на персональную экскурсию, чтобы увидеть дом мечты своими глазами и выбрать понравившуюся квартиру.
1/31/3
2/32/3
3/33/3
Девелопер PAN City Group подготовил специальные предложения на покупку квартир в октябре. Успевайте выбрать свой новый уровень жизни на более выгодных условиях:
- Ипотека – от 13,9%. Субсидированная ставка доступна для всех покупателей2.
- Семейная ипотека – от 2%. Специальные условия для семей с детьми до 6 лет включительно3.
- Скидка за детей. Чем больше детей в семье, тем больше выгода: один ребенок – 0,3%, два ребенка – 0,6%, трое и более детей – 1%4.
- Скидка 2% при единовременной оплате за счет собственных средств5.
- Скидка 2% семьям участников СВО6.
Действие условий акций и скидок ограничено.
Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2-й этаж, а также по телефону +7 (342) 207-17-07.

1 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 Ставка кредита в диапазоне 18,014–24,812% годовых доступна в рамках программ ПАО Сбербанк «Акция для застройщиков» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ Проект» (ИНН 5902889443, ОГРН 1125902004260). Предложение действительно в период с 01.09.2026 по 30.09.2026 включительно. ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА), включая информацию о возможных дополнительных расходах: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/buying_project. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях уточняйте на сайте sbr.domclick.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.

3 Ставка кредита в диапазоне 17,571–18,349%. Ставка доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Семейная ипотека» при условии оформлении страхования жизни и здоровья. https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/family. Ставка и максимальная сумма кредита зависят от количества детей: один ребенок до 7 лет – 10%, до 6 млн рублей; двое детей, один из которых младше 7 лет – 8%, до 8 млн рублей; трое детей – 6%, до 10 млн рублей; четверо детей – 4%, до 10 млн рублей; пять и более детей – 2%, до 10 млн рублей. ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА), включая информацию о возможных дополнительных расходах: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/family. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.

4 Скидка предоставляется семьям с детьми при предъявлении свидетельства о рождении ребенка/детей. Детьми считаются лица, не достигшие возраста 18 лет.

5 Условие действует при оплате полной стоимости квартиры по 31.10.2026 г. включительно.

6 Скидка предоставляется семьям участников СВО при предоставлении справки об участии в СВО либо иных документов, подтверждающих наличие в семье участника СВО.

ООО СЗ "СИТИ Проект"Реклама