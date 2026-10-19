«Азот» подвел итоги эколого-просветительского проекта «уДОБРяй!»

Воспитывать экологическую сознательность нужно на практических примерах. Это самый эффективный способ передать и закрепить правильные модели поведения. Когда дети участвуют в озеленении и видят результаты своего труда, они учатся бережному отношению к природе и понимают ценность личного вклада в общее дело.