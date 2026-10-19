«Азот» подвел итоги эколого-просветительского проекта «уДОБРяй!»
В Березниках завершился эколого-просветительский проект «уДОБРяй!». Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» оказал инициативе финансовую поддержку.
Предприятие выделило 1,3 млн рублей. Грант получили 18 организаций города — детские сады, школы и учреждения дополнительного образования.
В течение лета экоактивисты проводили работы по озеленению и благоустройству территорий, выращивали цветы и овощи, организовывали ярмарки, выставки картин и флешмобы, создавали мультфильмы в технике покадровой анимации. К природоохранной и эколого-просветительской деятельности подключились более 1 500 человек.
Проект «уДОБРяй!» инициирован Советом молодежи филиала «Азот», реализуется при поддержке управления образования и управления по охране окружающей среды и природопользованию с 2023 года. Он направлен на стимулирование познавательной деятельности школьников и дошкольников по изучению экологии, ботаники и химии минеральных удобрений.
Олег Мизин, заместитель главы администрации г. Березники:
Воспитывать экологическую сознательность нужно на практических примерах. Это самый эффективный способ передать и закрепить правильные модели поведения. Когда дети участвуют в озеленении и видят результаты своего труда, они учатся бережному отношению к природе и понимают ценность личного вклада в общее дело.
Венера Мухатаева, главный специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Пермского края:
Мы рады, что «уДОБРЯй!» объединил активных березниковцев. За каждой инициативой стоят заинтересованность, командная работа и желание сделать родной город лучше. Для Группы «Уралхим» важно поддерживать экопроекты и показывать детям, что забота о природе начинается с конкретных поступков.
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе БерезникиРеклама