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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Урал

Пожароопасный сезон окончен в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об окончании пожароопасного сезона в регионе, сообщил информационный центр областного правительства. Он отменен с 19 октября.

Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Режим действовал с 6 апреля. Решение принято в связи с отсутствием пожарной опасности в лесах с учетом того, что в Тюменской области похолодало и идут дожди.
28 августа в регионе отменили особый противопожарный режим, действовавший с 28 апреля. На время его действия жителям запрещалось посещать леса, сжигать сухую траву и мусор, разводить костры, проводить пожароопасные работы и использовать пиротехнику.
Ирина Пичурина