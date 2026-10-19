Пожароопасный сезон окончен в Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об окончании пожароопасного сезона в регионе, сообщил информационный центр областного правительства. Он отменен с 19 октября.
Режим действовал с 6 апреля. Решение принято в связи с отсутствием пожарной опасности в лесах с учетом того, что в Тюменской области похолодало и идут дожди.
28 августа в регионе отменили особый противопожарный режим, действовавший с 28 апреля. На время его действия жителям запрещалось посещать леса, сжигать сухую траву и мусор, разводить костры, проводить пожароопасные работы и использовать пиротехнику.