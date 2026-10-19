В Ставрополе подросток на питбайке получил травмы после ДТП

Выяснилось, что за руль мотоциклетной техники подростка фактически посадила его собственная мать. В отношении женщины сотрудники ГИБДД составили административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ — за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительского удостоверения. Помимо этого, материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних: там рассмотрят вопрос о привлечении матери к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.