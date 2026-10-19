В Ставрополе подросток на питбайке получил травмы после ДТП
Авария произошла в пятницу, 18 октября, около 17:00 на улице Декабристов. 59-летний житель Ставрополя, управлявший Volkswagen, выполнял левый поворот и не пропустил двигавшийся во встречном направлении питбайк. В результате столкновения пострадал четырнадцатилетний подросток, сидевший за рулем мототранспортного средства, сообщает пресс-служба Ставропольской госавтоинспекции.
Юного участника аварии с полученными травмами экстренные службы доставили в городскую больницу. Медики назначили ему амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась. Питбайк помещен на специализированную стоянку.
Выяснилось, что за руль мотоциклетной техники подростка фактически посадила его собственная мать. В отношении женщины сотрудники ГИБДД составили административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ — за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительского удостоверения. Помимо этого, материалы дела будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних: там рассмотрят вопрос о привлечении матери к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.
Водитель Volkswagen, несмотря на то что в момент аварии был трезв, имеет весьма неоднозначную репутацию на дорогах: за последние два года он пять раз привлекался к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. Степень вины каждого из участников инцидента устанавливается в ходе продолжающейся проверки.