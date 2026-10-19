Пятигорский пенсионер организовал конвейер по легализации мигрантов

В ходе проверки выяснилось, что пожилой пятигорчанин выстроил устойчивую схему: с каждым из семи иностранных граждан он подписывал договоры на предоставление услуг, которые изначально не предполагали реального исполнения. Смысл подобных сделок сводился исключительно к созданию документального основания для легального пребывания мигрантов на российской территории.