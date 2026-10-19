Пятигорский пенсионер организовал конвейер по легализации мигрантов
Отдел дознания ОМВД России по Пятигорску инициировал семь уголовных производств в отношении местного жителя — по признакам преступлений, квалифицированных по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за организацию незаконной миграции, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
В ходе проверки выяснилось, что пожилой пятигорчанин выстроил устойчивую схему: с каждым из семи иностранных граждан он подписывал договоры на предоставление услуг, которые изначально не предполагали реального исполнения. Смысл подобных сделок сводился исключительно к созданию документального основания для легального пребывания мигрантов на российской территории.
За подготовку каждого такого соглашения фигурант получал от пяти тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали семь подобных эпизодов, все они объединены в единое уголовное дело.
Расследование продолжается: дознаватель проводит комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на формирование доказательной базы.
Параллельно миграционное подразделение ведомства отозвало разрешительные документы у всех семерых иностранцев. В настоящее время в отношении них осуществляются процедуры принудительного выдворения за пределы Российской Федерации.