В Ставрополе отремонтировали 1,3 тысячи квадратных метров крыш за 11,9 млн рублей

Работы охватили пятиэтажку 1981 года постройки по адресу улица Пригородная, 195, а также два двухэтажных здания на улице Шевченко — дома 75 и 77, возведенные ещё в 1963 году. Все три объекта давно исчерпали эксплуатационный ресурс кровельных систем: асбестоцементные покрытия растрескались, вентиляционные каналы и водосточные системы пришли в негодность, а защитные ограждения на крышах отсутствовали полностью. Точечное устранение дефектов при таком износе уже не могло решить проблему — требовался полноценный капитальный ремонт.