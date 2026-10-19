В Ставрополе отремонтировали 1,3 тысячи квадратных метров крыш за 11,9 млн рублей
Три многоквартирных дома в Ставрополе обрели обновленные кровли: специалисты полностью заменили изношенные покрытия, восстановили несущие конструкции и водоотводные системы. Совокупная площадь отремонтированных крыш — более 1300 кв. м., стоимость работ составила 11,9 млн руб., сообщает пресс-служба регионального фонда капремонта.
Работы охватили пятиэтажку 1981 года постройки по адресу улица Пригородная, 195, а также два двухэтажных здания на улице Шевченко — дома 75 и 77, возведенные ещё в 1963 году. Все три объекта давно исчерпали эксплуатационный ресурс кровельных систем: асбестоцементные покрытия растрескались, вентиляционные каналы и водосточные системы пришли в негодность, а защитные ограждения на крышах отсутствовали полностью. Точечное устранение дефектов при таком износе уже не могло решить проблему — требовался полноценный капитальный ремонт.
Подрядчики демонтировали старое покрытие и приступили к восстановлению несущих конструкций: повреждённые элементы стропильной системы, обрешетки и контробрешетки заменили новыми. Деревянные детали обработали огнебиозащитными составами, которые одновременно снижают риск возгорания и препятствуют биологическому разрушению древесины. Поверх конструктива уложили парогидроизоляционный слой, смонтировали слуховые окна, а в качестве финишного покрытия применили металлопрофиль — материал, устойчивый к атмосферным нагрузкам. Параллельно привели в порядок вентиляционные каналы и водоотводящие системы, а на крышах установили снегозадержатели и защитные ограждения.
Финансирование работ составило более 11,9 млн рублей. Проект реализован в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Ставропольского края, рассчитанной на период с 2014 по 2043 год. Программа предусматривает последовательное обновление жилого фонда — с приоритетом на объекты с наибольшим физическим износом.