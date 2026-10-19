Энергообеспеченность КЧР достигла 60 процентов

Высокая доля гидрогенерации объясняется географией и инфраструктурой республики. Зеленчукская ГЭС-ГАЭС использует сток рек Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут, а Кубанский каскад работает на Большом Ставропольском канале. При этом выработка напрямую зависит от водности рек: в первом полугодии 2026 года карачаево-черкесский филиал «РусГидро» произвел 216,384 млн кВт·ч, на 7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В компании связали снижение с уменьшением приточности на Большом Зеленчуке, Марухе, Аксауте и Кубани. В первом квартале падение было еще заметнее — 10,869 млн кВт·ч, минус 22% год к году.