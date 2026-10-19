Энергообеспеченность КЧР достигла 60 процентов
Электростанции Карачаево-Черкесии в 2025 году выработали 552,6 млн кВт·ч электроэнергии. Этот объем превышает 60% потребляемого в республике электричества, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на министерство промышленности и энергетики КЧР.
Основу местной генерации составляют гидрообъекты: по данным ведомства, в республике работают десять станций общей установленной мощностью 364,46 МВт. Крупнейшая среди них — Зеленчукская ГЭС-ГАЭС мощностью 300 МВт, входящая в структуру «РусГидро»; филиал компании также эксплуатирует Усть-Джегутинскую и Красногорские малые ГЭС.
Высокая доля гидрогенерации объясняется географией и инфраструктурой республики. Зеленчукская ГЭС-ГАЭС использует сток рек Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут, а Кубанский каскад работает на Большом Ставропольском канале. При этом выработка напрямую зависит от водности рек: в первом полугодии 2026 года карачаево-черкесский филиал «РусГидро» произвел 216,384 млн кВт·ч, на 7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В компании связали снижение с уменьшением приточности на Большом Зеленчуке, Марухе, Аксауте и Кубани. В первом квартале падение было еще заметнее — 10,869 млн кВт·ч, минус 22% год к году.
Республика продолжает модернизацию гидроэнергетики в рамках проекта «Развитие зеленой генерации». Инвестпроект «Каскад Кубанских ГАЭС» предусматривает реконструкцию Кубанской ГАЭС в Прикубанском районе. Мощность насос-агрегатов планируется увеличить с 15,9 до 18,9 МВт, обновить технологическое оборудование, построить новое здание станции, подводящий канал и два напорных трубопровода. Инвестиционный план КЧР на 2026 год оценивает проект в 10,213 млрд рублей, срок реализации — 2024–2027 годы; в министерстве промышленности и энергетики республики завершение работ также называют 2027 годом.
Модернизация должна повысить эффективность и безопасность станции, однако ее вклад в совокупную выработку останется ограниченным: прирост мощности Кубанской ГАЭС составит 3 МВт. Ключевым объектом региона остается Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, которая, по данным «РусГидро», обеспечивает значительную часть электропотребления КЧР. Таким образом, энергетический баланс республики сохраняет зависимость от гидрологической ситуации на Северном Кавказе, а инвестиции в реконструкцию направлены прежде всего на надежность и обновление действующих мощностей.