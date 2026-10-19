Прокуратура Буйнакска взяла на контроль ДТП с двумя погибшими в Буйнакском районе

По версии следствия, около 17:30 на автодороге «Буйнакск — Кизилюрт» водитель автомобиля ВАЗ-217130 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем той же марки. В аварии погибли два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.