Прокуратура Буйнакска взяла на контроль ДТП с двумя погибшими в Буйнакском районе
Прокуратура Буйнакска поставила на контроль расследование уголовного дела о ДТП в Буйнакском районе Дагестана, где 18 октября погибли два человека. Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.
По версии следствия, около 17:30 на автодороге «Буйнакск — Кизилюрт» водитель автомобиля ВАЗ-217130 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем той же марки. В аварии погибли два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.
Госавтоинспекция Дагестана дала более подробное описание аварии. По предварительной информации, 18 октября 2026 года, примерно в 18:00, на 31 км автодороги «Буйнакск - Кизилюрт», в Буйнакском районе, 54-летний житель Буйнакска, управляя автомобилем «ВАЗ-217130», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «LADA Priora» под управлением 64-летнего жителя Ахвахского района.
В результате ДТП водитель «LADA Priora» от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель «ВАЗ-217130», двое его пассажиров, а также пассажир «LADA Priora» с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
Уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Прокуратура Буйнакска контролирует ход и результаты расследования; о задержании водителя, результатах экспертиз и окончательной версии причин столкновения не сообщалось.