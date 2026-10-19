В Ростовской области ночью уничтожили беспилотники в двух районах
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в Мясниковском и Чертковском районах Ростовской области. По предварительным данным, информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало. Обстановку продолжают уточнять, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Накануне вечером, 18 октября, в регионе объявляли ракетную опасность. Жителей предупредили об угрозе с помощью сирен и сообщений регионального управления МЧС. Ведомство рекомендовало покинуть открытые участки и укрыться в ближайшем защищенном помещении, подземном переходе или паркинге. Тем, кто находился в транспорте, советовали выйти и найти укрытие. При обнаружении обломков ракет жителей просили не прикасаться к ним и сообщать о находке по номеру 112.
В 22:57 ракетную опасность в Ростовской области отменили.