В Ростовской области ночью уничтожили беспилотники в двух районах

Накануне вечером, 18 октября, в регионе объявляли ракетную опасность. Жителей предупредили об угрозе с помощью сирен и сообщений регионального управления МЧС. Ведомство рекомендовало покинуть открытые участки и укрыться в ближайшем защищенном помещении, подземном переходе или паркинге. Тем, кто находился в транспорте, советовали выйти и найти укрытие. При обнаружении обломков ракет жителей просили не прикасаться к ним и сообщать о находке по номеру 112.