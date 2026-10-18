Сирены включили в Ростовской области
В Ростовской области включили сирены, оповещающие о ракетной опасности. Помимо сирен, об угрозе сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«Сохраняйте спокойствие. Если вы на улице или в помещении, покиньте открытые участки, спуститесь в ближайшее укрытие, подземный переход или паркинг, если вы в транспорте покиньте его и найдите укрытие. При обнаружении на земле фрагментов или составных частей ракет, не трогайте их, по возможности сообщите по номеру «112»,— отметили в ведомстве.
В 22:57 ракетную опасность отменили.