Росприроднадзор взыскивает с властей Минераловодского округа 2,2 млн рублей за мусор

Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к администрации Минераловодского округа, требуя взыскать более 2,2 млн рублей за вред почвам. По версии надзорного ведомства, несанкционированное складирование мусора на земельном участке допустили местные власти. Деньги в случае взыскания должны поступить в муниципальный бюджет.