Росприроднадзор взыскивает с властей Минераловодского округа 2,2 млн рублей за мусор
Росприроднадзор обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к администрации Минераловодского округа, требуя взыскать более 2,2 млн рублей за вред почвам. По версии надзорного ведомства, несанкционированное складирование мусора на земельном участке допустили местные власти. Деньги в случае взыскания должны поступить в муниципальный бюджет.
Арбитражный суд уже принял иск к производству и начал подготовку к рассмотрению спора. Однако окончательного решения по делу пока нет — обоснованность требований Росприроднадзора ещё предстоит установить.
К разбирательству суд привлёк в качестве третьих лиц краевое Минприроды, минфин и правительство Ставропольского края. Кроме того, запрошены у Роскадастра сведения о земельном участке, который фигурирует в материалах спора.