Во Владикавказе после ночной драки со стрельбой возбуждены уголовные дела
Во Владикавказе в ночь с 17 на 18 октября в центре города произошла драка, перешедшая в стрельбу: один из её участников достал травматический пистолет и начал стрелять. Пострадали два человека — скорые доставили их в больницы.
«Сотрудниками полиции установлены личности всех участников конфликта. Один из них задержан», — сообщили в МВД по Северной Осетии. Правоохранители разыскивают остальных фигурантов, возбуждены уголовные дела.
О степени тяжести причиненного вреда здоровью и конкретных статьях в ведомстве пока не сообщили — от этой квалификации и будет зависеть дальнейший ход дела.