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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане в ДТП с тремя автомобилями погибли два человека, еще четверо пострадали

В Буйнакском районе Дагестана в массовом ДТП погибли два человека, еще четверо пострадали. Авария произошла днем 18 октября на автодороге «Буйнакск — Кизилюрт», в районе населенного пункта Акайтала, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
По предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля: Changan и две «Лады Приора». В результате случившегося два человека погибли, еще четверых госпитализировали в тяжелом состоянии.
На месте работают спасатели Кизилюртовского ПСП и 12-й пожарно-спасательной части. Всего от РСЧС привлечен 21 человек и семь единиц техники, из них от МЧС России — пять человек и две единицы техники.
Информация уточняется.
Мария Хоперская