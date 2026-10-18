Железнодорожные билеты в Ростовской области за месяц подорожали на 3%
Тарифы на перевозки на Дону ускорили рост: по данным Центробанка, за один месяц — с августа по сентябрь 2026 года — цены на проезд увеличились на 3,08%. В годовом выражении, по сравнению с сентябрём 2025-го, рост составил 16%.
Сильнее всего, отмечают аналитики, подорожали билеты в плацкартные вагоны. Кроме того, в одном из городов области впервые с осени 2024 года повысилась стоимость проезда в городском автобусе.
Резкий скачок в сентябрьской статистике эксперты объясняют методикой наблюдения: в выборку попали билеты с датами выезда в октябре. Именно с 1 октября в стране прошла плановая индексация транспортных тарифов. Перевозчики признают: повышение — вынужденная мера, при помощи которой компании стремятся компенсировать растущие расходы на топливо и техобслуживание автопарка.
Сочетание плановой индексации и инфляции затрат даёт предсказуемый результат: регулярный транспорт дешеветь уже не будет, вопрос лишь в темпе. Для пассажиров плацкарта, где дорожает сильнее всего, осень 2026-го — время пересмотреть привычку брать билеты заранее: чем ближе дата выезда к индексации и праздникам, тем заметнее переплата.