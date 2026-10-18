Железнодорожные билеты в Ростовской области за месяц подорожали на 3%

Сочетание плановой индексации и инфляции затрат даёт предсказуемый результат: регулярный транспорт дешеветь уже не будет, вопрос лишь в темпе. Для пассажиров плацкарта, где дорожает сильнее всего, осень 2026-го — время пересмотреть привычку брать билеты заранее: чем ближе дата выезда к индексации и праздникам, тем заметнее переплата.