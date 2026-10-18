Главные новости за неделю 12–18 октября. Кавказ
Евросоюз включил в санкционный список четыре предприятия Дагестана и руководителей этих организаций, следует из решения Совета ЕС от 12 октября 2026 года. Под ограничения попали Каспийский завод точной механики, махачкалинский «Стеклопласт», дербентский «Электросигнал» и Буйнакский агрегатный завод, а также их руководители Шарафудин Фатуллаев, Арсенхан Курбанов, Далгат Мирзабеков и Нурбутдин Нажмутдинов. Основанием для санкций стало отнесение предприятий российскими властями к военно-промышленному комплексу, а их руководителей — к лицам, поддерживающим российскую оружейную промышленность. Всего новый пакет ЕС предусматривает включение в санкционный перечень 826 организаций и 743 физических лиц.
Заместитель прокурора Ставропольского края Михаил Быстров с 13 октября 2026 года исполняет обязанности главы ведомства после ухода Юрия Немкина, руководившего прокуратурой с октября 2022 года. Быстрову 45 лет, он окончил юридический факультет МГУ в 2003 году, с 2007 года работал в прокуратуре Москвы, где дослужился до начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму и терроризму, а в Ставропольском крае занимал должность заместителя прокурора.
Реконструкцию Александровской площади в Ставрополе стоимостью почти 1,7 млрд руб. планируют завершить к празднованию 250-летия города в 2027 году, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии 14 октября. Большую часть финансирования обеспечивает краевой бюджет, ход работ контролируют профильные ведомства.
Суд заключил под стражу председателя Собрания депутатов Каспийска Абдулвахида Джаватова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы, сообщило 14 октября следственное управление СКР по Дагестану. По версии следствия, в 2022 году Джаватов, бывший мэр Каспийска Борис Гонцов и руководитель муниципального учреждения организовали перечисление коммерческой компании более 6 млн руб. из бюджета по договорам на информационное освещение деятельности городских структур, услуги по которым, как считает следствие, оказали не в полном объеме.
Бывшему начальнику управления фармации и госзакупок Минздрава Дагестана предъявили обвинение в превышении должностных полномочий по делу о закупке лечебного питания на сумму более 143 млн руб., сообщила пресс-служба СКР. По версии следствия, в марте 2026 года чиновник заключил контракт с коммерческой организацией без надлежащего подтверждения потребности медучреждений в продукции, из-за чего пациентам с хроническими заболеваниями не хватило необходимых лекарств, а региону пришлось выделять дополнительные бюджетные средства. Также ему вменяют отмену ранее сформированных заявок на закупку жизненно важных препаратов.
Народное собрание Дагестана избрало Федора Щукина главой республики, за его кандидатуру проголосовали 78 из 87 участвовавших в голосовании депутатов. Ранее возглавлявший Верховный суд региона господин Щукин руководит республикой в статусе врио с 4 мая, когда президент РФ отправил в отставку Сергея Меликова. Представленная накануне голосования программа нового главы предусматривает модернизацию электросетей Махачкалы и строительство четырех подстанций, развитие сельского хозяйства и промышленности, туризма, транспорта, образования и медицины. Среди приоритетов также названы развитие переработки и логистики в горных районах, подготовка управленческих кадров, строительство хранилищ для сельхозпродукции, развитие дорог, порта и аэропорта, а также создание новых медицинских и образовательных объектов.
Пятый кассационный суд отказался смягчить наказание бывшему начальнику управления Госавтоинспекции Ставропольского края Алексею Сафонову, сохранив ему 20 лет колонии строгого режима. В 2025 году Черкесский городской суд также оштрафовал экс-полковника на 100 млн руб., ограничил свободу на год, лишил звания и запретил занимать должности в правоохранительных органах в течение 12 лет. Суд установил, что организованная группа систематически получала незаконные выплаты от водителей грузовиков за возможность беспрепятственно передвигаться по дорогам, общая сумма поборов превысила 21,8 млн руб. Сафонов вину не признал, его защита намерена изучить перспективы дальнейшего обжалования приговора.
Ставропольское управление ФАС выявило признаки картельного сговора на торгах по транспортированию твердых коммунальных отходов с участием шести компаний и семи индивидуальных предпринимателей. Среди них — ООО «Эко-Сити», «Полигон-Сервис», «Эко-регион», «Эко-Сити ПР» и «Эко-Сервис». По версии ведомства, участники использовали общую инфраструктуру и технические мощности, подавали заявки без реальной конкуренции и могли заранее определять победителей торгов, влияя на цены и эффективность расходования бюджетных средств. В случае подтверждения нарушения им грозят оборотные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.
Россельхознадзор обнаружил бактерии сальмонеллы в замороженных окорочках цыплят-бройлеров марки «Благояр», которые поставляли в школьные столовые Тверской области. Пробы отобрали в одной из школ Твери в рамках государственного мониторинга качества и безопасности продукции животноводства. Производителем партии оказался филиал «Мясоптицекомбинат “Благодарненский”» ООО «Ставропольский бройлер» из Ставропольского края, пишет ТАСС.
Медучреждение Северной Осетии получит комплект для кардиохирургии: власти закупят электрохирургический и наркозно-дыхательный аппараты, систему мониторинга физиологических показателей, операционный стол и монитор-дефибриллятор.