Главные новости за неделю 12–18 октября. Ростов-на-Дону и область
В отношении бывшего вице-губернатора Ростовской области и — министра транспорта Владимира Окунева, объявленного в розыск, возбудили второе уголовное дело — о легализации денег. По версии следствия, он обеспечил мнимую конкуренцию в 53 конкурсах на дорожные работы с общей суммой контрактов 1,947 млрд руб. и получил незаконный доход свыше 1,9 млрд руб., из которых почти 40 млн руб. легализовал через покупку грузовиков, оформленных на родственников и переданных в аренду госкомпании через аффилированное ООО «Транснеруд-Юг». Первое дело о превышении полномочий завели в декабре 2025 года, Окунева заочно обвинили и объявили в розыск, предположительно он находится в Армении. Ранее суд обратил в доход государства имущество Окунева, его бывшего заместителя Светланы Шаповаловой и их родственников на сумму более 700 млн руб.
Евросоюз включил в санкционный список 16 предприятий Ростовской области и 15 связанных с ними руководителей, следует из решения Совета ЕС от 12 октября 2026 года. Под ограничения попали предприятия оборонно-промышленного комплекса из Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска, Азова и Каменска-Шахтинского, в том числе «Горизонт», «Гранит», «Каменскволокно» и Ростовский НИИ радиосвязи. Основанием для санкций стало отнесение компаний российскими властями к военно-промышленному комплексу, а их руководителей — к лицам, поддерживающим российскую оружейную промышленность. Среди регионов Юга России и Северного Кавказа Ростовская область оказалась на первом месте по числу попавших под ограничения организаций. В целом новый пакет расширил санкционный перечень на 826 организаций и 743 физических лица.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели проходчика, работавшего помощником взрывника, на шахте «Обуховская» в Ростовской области. Несчастный случай произошел 13 октября при подготовке к взрывным работам в подготовительном забое, дело расследуется по ч. 2 ст. 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть человека по неосторожности. Обстоятельства происшествия устанавливаются, после завершения необходимых мероприятий шахта возобновила работу в штатном режиме.
Площадь пожара на складах предприятия «Аксайкардандеталь» в Аксае Ростовской области к 17:06 13 октября увеличилась до 9 тыс. кв. м, тушение осложняет большое количество пластика в зданиях, сообщили в районном управлении по предупреждению и ликвидации ЧС. Сведений о пострадавших не поступало, к ликвидации возгорания привлекли 66 человек и 26 единиц техники, часть проспекта Ленина перекрыли, а для обеспечения подачи воды на тушение планируется временно отключить водоснабжение на прилегающих улицах.
В Ростове-на-Дону подачу отопления начнут 15 октября, полностью запустить систему планируют примерно за две недели, сообщили на совещании по подготовке города к зиме. В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения, затем — в жилые дома, к работам привлекут 16 бригад АО «Теплокоммунэнерго» и девять бригад ООО «Ростовские тепловые сети». К отопительному сезону готовят 4 976 многоквартирных домов, 600 социальных объектов, 246 котельных и более 1,2 тыс. км тепловых сетей, на модернизацию которых в 2026 году направили свыше 1,5 млрд руб.
СК возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егора Долматова, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, с сентября по ноябрь 2023 года он через посредника получил 360 тыс. руб. от представителя индивидуального предпринимателя за покровительство при заключении муниципальных контрактов на благоустройство, беспрепятственную приемку работ и своевременную оплату. Дело возбуждено по материалам регионального УФСБ, по месту жительства и работы чиновника проводятся обыски.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил в СИЗО заместителя главы администрации Таганрога Егора Долматова по делу о получении взятки в размере 360 тыс. руб. Мера пресечения назначена до 12 декабря 2026 года включительно. По версии следствия, с сентября по ноябрь 2023 года чиновник через посредника получал деньги за покровительство при заключении шести муниципальных контрактов на содержание и уборку дорог и благоустройство, приемку работ и своевременную оплату. Дело возбуждено по материалам регионального УФСБ и расследуется по статье о получении взятки в крупном размере.
Износ тепловых сетей Ростовской области составляет около 70%, при этом ежегодно регион заменяет лишь 1,5–1,7% трубопроводов вместо необходимых 2,5% к 2030 году, сообщил первый замгубернатора Владимир Ревенко. По его словам, в Ростове-на-Дону к отопительному сезону подготовили более 1,2 тыс. км теплосетей, 246 котельных, около 4,9 тыс. многоквартирных домов и 600 социальных объектов, а ресурсоснабжающие организации направили на ремонт и обновление инфраструктуры более 1,5 млрд руб. Отопительный сезон в регионе стартовал 15 октября, подключение потребителей в Ростове планируют завершить примерно за две недели.
Аграрии Ростовской области смогут продавать зерно в государственный интервенционный фонд, что должно помочь хозяйствам, столкнувшимся с трудностями сбыта урожая, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Регион намерен привлечь к хранению зерна фонда как можно больше местных элеваторов. Федеральное правительство дополнительно направит на обслуживание запасов свыше 5 млрд руб., а закупочные интервенции планируется начать в конце октября. В 2026–2027 годах Минсельхоз РФ рассчитывает закупить до 3 млн тонн зерна в 14 регионах, включая Ростовскую область.
Городская казна донской столицы демонстрирует уверенный рост доходов от туротрасли: поступления от туристического налога с января по сентябрь 2026 года составили 76 млн рублей против 41,6 млн рублей за тот же период 2025-го. Прирост превысил 82%. Соответствующие данные администрации города приводит РБК Ростов. В мэрии связывают положительную динамику с расширением объёма гостиничных услуг и устойчивым интересом гостей города к его туристической инфраструктуре.
Экс-глава администрации Азовского района Ростовской области Сергей Комаров обратился в военный комиссариат, чтобы узнать порядок заключения контракта с Минобороны. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.