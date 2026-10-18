На Дону не потратили 40,4 млн рублей, выделенные на искусственные дожди

В 2026 году искусственные дожди в Ростовской области не вызывали, сообщили 161.RU в региональном минсельхозе. Постановление о выделении на эти цели 40,4 млн рублей в прошлом году подписал губернатор Юрий Слюсарь, однако деньги так и остались неиспользованными по прямому назначению.