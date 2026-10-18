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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

На Дону не потратили 40,4 млн рублей, выделенные на искусственные дожди

В 2026 году искусственные дожди в Ростовской области не вызывали, сообщили 161.RU в региональном минсельхозе. Постановление о выделении на эти цели 40,4 млн рублей в прошлом году подписал губернатор Юрий Слюсарь, однако деньги так и остались неиспользованными по прямому назначению.
Впервые о принудительном вызове осадков в случае засухи донские власти заговорили в сентябре прошлого года. Поводом стали заморозки и засуха 2024 и 2025 годов — они нанесли аграриям ущерб в 5 и 4 млрд рублей соответственно. Практику подобного рода, в частности, применяли в Ставропольском крае.
В министерстве уточнили: средства в бюджете на искусственные осадки предусмотрены, вызывать их планировали весной и осенью этого года.
Мария Хоперская