Шахтинский кирпичный завод выставили на продажу за 44 млн рублей

Позиционируется объект как полностью готовый к работе бизнес: оборудование, согласно описанию, современное — его возраст не превышает трёх лет. При этом стоимость аналогичного нового оценивается более чем в 100 млн рублей, а в составе сделки оно предлагается по цене 19 млн рублей. Земельный участок предприятия занимает 24,5 га.