Шахтинский кирпичный завод выставили на продажу за 44 млн рублей
Действующее кирпичное предприятие полного цикла в городе Шахты Ростовской области ищет нового владельца или стратегического партнёра. Завод, расположенный в непосредственной близости от федеральной трассы М4 «Дон», выставлен на продажу за 44 млн рублей, о чем свидетельствует объявление на популярном сайте объявлений.
Позиционируется объект как полностью готовый к работе бизнес: оборудование, согласно описанию, современное — его возраст не превышает трёх лет. При этом стоимость аналогичного нового оценивается более чем в 100 млн рублей, а в составе сделки оно предлагается по цене 19 млн рублей. Земельный участок предприятия занимает 24,5 га.
Заявленная экономика скромнее: при выручке 5 млн рублей и расходах 1 млн рублей чистая прибыль составляет 4 млн рублей.