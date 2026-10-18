В Ростове за день высадили 10 тысяч деревьев и кустарников
В Ростове-на-Дону 18 октября в рамках общегородского праздника высажено около 10 тыс. деревьев и кустарников, участие приняли более 8 тыс. горожан, сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.
На улице Пушкинской кусты роз сажали в том числе известные спортсмены, представляющие Ростов в гандболе, шахматах и футболе.
Как отметили в мэрии, от случайного выбора видового состава деревьев в городе отказались: теперь каждую породу подбирают по научному расчёту — с учётом пригодности к южному климату Ростова-на-Дону.