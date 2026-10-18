Анапчанин может получить шесть лет за кражу денег с банковского счета
В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего приезжего из Анапского района по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Об этом сообщает пресс-служба УВД России по Новороссийску.
Согласно информации следствия, фигурант, находясь в отделении банка, увидел на экране банкомата открытый личный кабинет предыдущего клиента. Воспользовавшись с тем, что за ним никто не следит, злоумышленник снял с чужого банковского счета 35 тыс. руб.
Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.