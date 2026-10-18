Анапчанин может получить шесть лет за кражу денег с банковского счета

Согласно информации следствия, фигурант, находясь в отделении банка, увидел на экране банкомата открытый личный кабинет предыдущего клиента. Воспользовавшись с тем, что за ним никто не следит, злоумышленник снял с чужого банковского счета 35 тыс. руб.