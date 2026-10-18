В Северной Осетии закупят оборудование для операций на открытом сердце

О том, как будут потрачены деньги, сообщил глава республики Сергей Меняйло. «Впервые в учреждении начнут проводить операции на открытом сердце», — отметил он, уточнив, что за этим видом своевременной и качественной медпомощи жителям региона больше не придётся выезжать за его пределы.