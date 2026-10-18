В Северной Осетии закупят оборудование для операций на открытом сердце
Медучреждение Северной Осетии получит комплект для кардиохирургии: власти закупят электрохирургический и наркозно-дыхательный аппараты, систему мониторинга физиологических показателей, операционный стол и монитор-дефибриллятор.
О том, как будут потрачены деньги, сообщил глава республики Сергей Меняйло. «Впервые в учреждении начнут проводить операции на открытом сердце», — отметил он, уточнив, что за этим видом своевременной и качественной медпомощи жителям региона больше не придётся выезжать за его пределы.
Глава также заверил, что обновление материально-технической базы больниц, поликлиник, амбулаторий и ФАПов продолжится.