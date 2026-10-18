В Кисловодске могут построить собственный драмтеатр на базе конгресс-центра «Россия»
Глава Кисловодска Евгений Моисеев заявил о планах по созданию в курортном городе собственного драматического театра. Сцену конгресс-центра «Россия» предполагается развивать как площадку для масштабных постановок и гастролей ведущих театров страны — её техническое оснащение, по словам мэра, позволяет принимать спектакли различного масштаба. О планах он рассказал на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС «Кавказ».
«Курортный город не может быть без собственного театра. В следующем году планируем начать обсуждение этой идеи. Благодарю за поддержку нашего губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Уверен, что развитие театрального направления откроет для курорта новые возможности, сделает культурную жизнь города еще насыщеннее и станет дополнительной точкой притяжения для туристов», — цитирует господина Моисеева сообщение.
Идея выглядит логичной в логике кавказских курортов: Кисловодск давно конкурирует за зимний и межсезонный туристический поток не только санаториями, но и событийной программой, а постоянных гастрольных площадок уровня областных театров в городе-миллионнике не посёлся — театров города такого уровня в городе нет. Конгресс-центр «Россия», заметно простаивающий вне крупных форумов, в этой схеме получает вторую жизнь круглый год. О финансировании и сроках запуска пока речи нет: по словам мэра, лишь в следующем году начнут обсуждение — то есть разговор о собственном театре в Кисловодске пока идёт в жанре заявки о намерениях.