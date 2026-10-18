В Кисловодске могут построить собственный драмтеатр на базе конгресс-центра «Россия»

Идея выглядит логичной в логике кавказских курортов: Кисловодск давно конкурирует за зимний и межсезонный туристический поток не только санаториями, но и событийной программой, а постоянных гастрольных площадок уровня областных театров в городе-миллионнике не посёлся — театров города такого уровня в городе нет. Конгресс-центр «Россия», заметно простаивающий вне крупных форумов, в этой схеме получает вторую жизнь круглый год. О финансировании и сроках запуска пока речи нет: по словам мэра, лишь в следующем году начнут обсуждение — то есть разговор о собственном театре в Кисловодске пока идёт в жанре заявки о намерениях.