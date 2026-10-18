В Махачкале начали сносить строение, возведенное на русле Тарнаирки

История хорошо иллюстрирует главный риск застройки берегов в дагестанской столице: строение в русле реки — это не только вопрос самозахвата земли, но и фактор подтопления соседних участков в паводок. Показательно и то, как сгладили конфликт: вместо принудительного сноса — предварительная беседа и добровольное согласие собственника, что для городской власти дешевле и по деньгам, и по репутации. Останется ли снос единичным или продолжится по всей карте расчистки — покажет ближайший месяц.