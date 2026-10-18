В Махачкале начали сносить строение, возведенное на русле Тарнаирки
В Махачкале продолжают расчищать русло реки Тарнаирки: на улице Влажной 7 специалисты управления координации капитального строительства мэрии совместно с сотрудниками МБУ «Благоустройство» приступили к демонтажу капитального строения, возведённого прямо на русле реки.
Как сообщил заместитель начальника управления Асхабали Газиев, первоочередные участки для расчистки определили администрация Махачкалы и Минприроды Дагестана. Работы ведутся в рамках дорожной карты, утверждённой правительством республики.
Демонтажу предшествовала разъяснительная беседа с владельцем домовладения: по словам Газиева, собственник согласился снести строение добровольно, к работам привлечены городские службы. Ранее специалисты обследовали объект и составили соответствующий акт, после чего материалы передали в УККС для рассмотрения в пределах его полномочий.
История хорошо иллюстрирует главный риск застройки берегов в дагестанской столице: строение в русле реки — это не только вопрос самозахвата земли, но и фактор подтопления соседних участков в паводок. Показательно и то, как сгладили конфликт: вместо принудительного сноса — предварительная беседа и добровольное согласие собственника, что для городской власти дешевле и по деньгам, и по репутации. Останется ли снос единичным или продолжится по всей карте расчистки — покажет ближайший месяц.