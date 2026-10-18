К вечеру 18 октября в Сочи ожидаются волны высотой до 3,5 метров
С вечера 18 октября и до конца дня понедельника на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» ожидается волнение моря 4-5 баллов, а высота волн может достигать от 2 до 3,5 метров. Об этом со ссылкой на метеорологов сообщает администрация курорта в своем MAX-канале.
Власти рекомендуют жителям и гостям города предпринять все меры предосторожности и воздержаться от нахождения на берегу и территории пирсов, устьев рек. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
Как писал «Ъ-Сочи», во второй половине дня и вечером 18 октября в Сочи и ФТ «Сириус» местами ожидается ухудшение погодных условий. По данным метеорологов, местами возможны сильный дождь и ливень с грозой.