К вечеру 18 октября в Сочи ожидаются волны высотой до 3,5 метров

С вечера 18 октября и до конца дня понедельника на территории Сочи и федеральной территории «Сириус» ожидается волнение моря 4-5 баллов, а высота волн может достигать от 2 до 3,5 метров. Об этом со ссылкой на метеорологов сообщает администрация курорта в своем MAX-канале.