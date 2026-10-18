Ввод жилья на Ставрополье за девять месяцев упал на 7% при сильном рывке осени

Картина типичная для рынка после охлаждения льготной ипотеки: слабое начало года, когда застройщики дорабатывали запущенные раньше проекты, и бурный ввод осенью — либо за счёт сдачи отложенных корпусов, либо под давлением приближающихся сроков по эскроу-счетам. Однако отыграть 120 тыс. кв. м отставания до конца года краю будет непросто: чтобы повторить прошлогодние 1869,4 тыс. кв. м, за четвёртый квартал нужно ввести почти 335 тыс. кв. м — заметно больше, чем за любой из осенних месяцев 2025-го.