Ввод жилья на Ставрополье за девять месяцев упал на 7% при сильном рывке осени
За январь–сентябрь 2026 года организации всех форм собственности и индивидуальные застройщики Ставропольского края построили 16 507 квартир общей площадью 1534,2 тыс. кв. м. Это 92,8% к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщили в Северо-Кавказстате.
Год на фоне 2025-го складывается неровно: первый квартал оказался резко слабее прошлогоднего — 543,3 тыс. кв. м, или 64,2% к январю–марту 2025-го. Второй квартал стабилизировался: 392,0 тыс. «квадратов», 95,1% к прошлому году. А третий, напротив, дал рост — 599 тыс. кв. м, в 1,5 раза больше, чем за июль–сентябрь 2025-го.
Пик пришёлся на август: 296,6 тыс. кв. м — в 2,5 раза больше, чем годом ранее, и в 1,8 раза больше, чем в июле 2026-го. Сентябрь продолжил позитивную динамику: 139,1 тыс. кв. м, или 108,1% к сентябрю прошлого года.
Для сравнения: за девять месяцев 2025 года край ввёл 1653,2 тыс. кв. м (97,0% к 2024-му), а в целом за прошлый год — 1869,4 тыс. кв. м.
Картина типичная для рынка после охлаждения льготной ипотеки: слабое начало года, когда застройщики дорабатывали запущенные раньше проекты, и бурный ввод осенью — либо за счёт сдачи отложенных корпусов, либо под давлением приближающихся сроков по эскроу-счетам. Однако отыграть 120 тыс. кв. м отставания до конца года краю будет непросто: чтобы повторить прошлогодние 1869,4 тыс. кв. м, за четвёртый квартал нужно ввести почти 335 тыс. кв. м — заметно больше, чем за любой из осенних месяцев 2025-го.