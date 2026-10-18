Трамваи во Владикавазе остановили из-за аварии на подстанции
Движение трамваев приостановлено по всем маршрутам во Владикавказе — поводом стала авария на подстанции. Об этом сообщил МУП «Владтрамвай».
«Сообщаем вам, что движение трамваев по всем маршрутам временно приостановлено. Причина — авария на 7-й подстанции (повреждение кабеля). Мы уже работаем над устранением неисправности. О возобновлении движения сообщим дополнительно», — говорится в сообщении предприятия.
Пассажирам, рассчитывавшим на рельсовый транспорт, остаётся пересаживаться на автобусы и маршрутки — о сроках восстановления движения перевозчик пока не объявил, обещая доложить отдельно.