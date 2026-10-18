В Дагестане закрыли движение по Красному мосту на трассе Ботлих—Хунзах
По состоянию на 10:00 воскресенья, 18 октября, заблокированных из-за непогоды населённых пунктов в Дагестане нет, сообщило региональное минтранса. Единственное крупное ограничение — движение по Красному мосту на участке км 133 + 082 автодороги регионального значения Граница Чеченской Республики—Ботлих—Хунзах—Араканская площадка в Гергебильском районе временно закрыто: там идут аварийно-восстановительные работы.
Перекрытие моста напрямую затрагивает сообщение с горными территориями — Хунзахским, Шамильским, Тляратинским районами и Бежтинским участком. Транспорт перенаправлен по двум объездным маршрутам: Махачкала—Буйнакск—Временный поселок—Тлох—Харахи—Хунзах—Чалда и Махачкала—Леваши—Гергебиль—Курми—Гунибская ГЭС—Карадах—Чалда.
На остальных направлениях, поврежденных ливневыми дождями, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Ведомство призывает жителей и гостей республики учитывать ограничения при планировании поездок. Объездные пути через горные перевалы заметно длиннее прямого маршрута, и на них стоит закладывать запас времени, а в осеннюю распутицу — еще и запас осторожности.