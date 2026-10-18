В Дагестане закрыли движение по Красному мосту на трассе Ботлих—Хунзах

На остальных направлениях, поврежденных ливневыми дождями, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Ведомство призывает жителей и гостей республики учитывать ограничения при планировании поездок. Объездные пути через горные перевалы заметно длиннее прямого маршрута, и на них стоит закладывать запас времени, а в осеннюю распутицу — еще и запас осторожности.