В Анапе разыскивают пропавшего без вести местного жителя
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт. Краснодарский край» разыскивают жителя Анапы Валерия Николаева 1982 года рождения. С 30 сентября местонахождение мужчины неизвестно. Об этом сообщает «Анапа Медиа».
Согласно ориентировке, рост мужчины 185 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые. Был одет в черную спортивную кофту, черные брюки, на ногах были белые кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Валерия Николаева или видел его, просят позвонить по телефону «горячей линии» поисково-спасательного 8-800-700-54-52 по телефону или 8-929-829-45-58, Виктории.