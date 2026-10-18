Утром 18 октября в Новороссийске работает 30 АЗС
По состоянию на 9:00 18 октября в Новороссийске отпускают горючее 30 автозаправочных станций, сообщает городской МЦУ.
По решению собственников АЗС, на всех заправках введены ограничения — топливо отпускают только в топливные баки и не более 30/40/50/60 литров на одну единицу автотранспорта.
АИ-100 нет в наличии на АЗС, АИ-95 есть на 11 заправках, АИ-92 отпускают на 13 АЗС, ДТ — на 29 АЗС.
Работающие АЗС сети «Роснефть» находятся на территории Цемдолины, улицы Ленина; с. Кирилловка; п. Верхнебаканский.
АЗС сети «Лукойл» отпускают топливо на пр. Дзержинского (дизель); ст. Раевская (АИ-92, ДТ); тер. Цемдолины, ул. Ленина, ул. Суворовская; ул. Куникова; Сухумское шоссе; с. Глебовское; п. Верхнебаканский;
В сети АЗС «Газпром» топливо отпускают ст. Натухаевской.
На автозаправке на тер. Цемдолины топливо отпускают для спецтранспорта по топливным картам. Еще шесть автозаправочных станций топливо временно не отпускают.