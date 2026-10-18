Утром 18 октября в Анапе топливо отпускают 27 АЗС
По состоянию на 09:30 18 октября в Анапе работают 27 АЗС. Об этом сообщает МЦУ города-курорта.
АИ-92 в городе отпускают на 22 автозаправках, АИ-95 — на 19 АЗС, АИ-100 – временно нет в наличии, дизельное топливо отпускают на 27 заправках, уточнили в МЦУ.
На восьми автозаправках по решению владельцев введены ограничения — топливо отпускают по топливным картам и для спецтранспорта. На 13 автозаправочных станциях есть ограничения по отпуску топлива в баки по литражу: 92 и 95 бензин отпускают по 30 литров — на семи АЗС; 92 и 95 бензин по 40 литров — на трех заправках; 92, 95 и дизельное толпиво по 50 литров — на четырех заправках; дизельное толпиво по 60 литров – на четырех АЗС.
В течение дня данные о наличии топлива могут меняться. Власти попросили жителей и гостей города не закупать горючее впрок. Это поможет обеспечить доступность топлива для всех водителей и сократить очереди на заправках.