В Ленобласти после атаки БПЛА госпитализировали женщину и троих детей

Ранее глава Ленобласти сообщал о падении обломков БПЛА на жилой дом во Всеволожске. После этого там произошел пожар, в результате которого госпитализировали четырех человек — женщину и троих детей. У всех пострадавших выявили симптомы токсического воздействия угарного газа.