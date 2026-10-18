В Ленобласти после атаки БПЛА госпитализировали женщину и троих детей
В Гатчине Ленинградской области обломки беспилотника упали на многоквартирный жилой дом. Об этом в воскресенье, 18 октября, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее глава Ленобласти сообщал о падении обломков БПЛА на жилой дом во Всеволожске. После этого там произошел пожар, в результате которого госпитализировали четырех человек — женщину и троих детей. У всех пострадавших выявили симптомы токсического воздействия угарного газа.
В Гатчинском и Ломоносовском районах, по данным губернатора, пострадавших нет. При этом в поселке Новоселье Ломоносовского района повреждены 55 припаркованных автомобилей.
В регионе также фиксировали аварийные отключения электроэнергии. Специалисты проводят восстановительные работы, подачу электричества оперативно возобновляют.
В Янино пока остаются отключенными две трансформаторные подстанции. В зоне отключения находятся 50 многоквартирных домов, где проживают около 20 тыс. человек.