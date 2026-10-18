В пути к Северной Осетии — еще 6,4 тысячи тонн бензина и дизтоплива

В пути еще находятся дополнительные поставки — 3211 тонн бензина и столько же дизельного топлива, суммарно около 6,4 тыс. тонн. Это значит, что после их доставки запасы республики вырастут примерно в три раза, а структура топлива по видам — почти в обратной пропорции к тому, что есть на складах сейчас: соотношение бензина к дизтопливу с 2:1 сместится к паритету.