В Новороссийске 18 октября пройдут учения по отражению нападения БЭКов и БПЛА

При проведении стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавательных средств, в том числе суда, не подлежащие госрегистрации, а также прогулочные суда, спортивные паруснники, надувные плавательные и спортивные средства. Также во время учений запрещены любые виды подводных работ, водолазные спуски, напомнили в МЦУ.