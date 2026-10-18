В Новороссийске 18 октября пройдут учения по отражению нападения БЭКов и БПЛА
В Новороссийске 18 октября в период с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00 запланированы учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта, сообщает МЦУ.
Во время проведения учения будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, говорится в сообщении.
При проведении стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавательных средств, в том числе суда, не подлежащие госрегистрации, а также прогулочные суда, спортивные паруснники, надувные плавательные и спортивные средства. Также во время учений запрещены любые виды подводных работ, водолазные спуски, напомнили в МЦУ.