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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Кавказ

Автопарк Нальчика обновят современными автобусами до 2028 года

Пассажирский транспорт Нальчика, столицы Кабардино-Балкарии, планируют полностью обновить до конца 2028 года, сообщила в пятницу администрация главы региона. На 2026–2028 годы запланирована поэтапная замена устаревшей техники на современные автобусы большой и средней вместимости.
Первым шагом программы станет закупка в этом году: до конца декабря на городские маршруты выйдут 31 новый автобус. Транспорт оснащен кондиционерами, системами видеонаблюдения и ГЛОНАСС, а также оборудованием для бесконтактной оплаты. Все машины низкопольные и приспособлены для маломобильных пассажиров.
По данным мэрии, за последние пять лет автобусный парк Нальчика уже пополнился 60 современными машинами — новая партия увеличит этот показатель более чем на половину.
Мария Хоперская