Автопарк Нальчика обновят современными автобусами до 2028 года

Первым шагом программы станет закупка в этом году: до конца декабря на городские маршруты выйдут 31 новый автобус. Транспорт оснащен кондиционерами, системами видеонаблюдения и ГЛОНАСС, а также оборудованием для бесконтактной оплаты. Все машины низкопольные и приспособлены для маломобильных пассажиров.