На Ставрополье с 19 октября ожидаются перебои теле- и радиосигнала

По графику, 19 октября с 01:00 до 10:00 сигнал пропадёт в Будённовске, Ипатово, Кисловодске, Невинномысске, Пятигорске и Ставрополе. Во вторник, 20 октября, с 10:00 до 16:00 перебои затронут сёла Калиновское и Сухая Буйвола, а также аул Тукуй-Мектеб. В среду, 21 октября, в те же дневные часы вещание приостановят в Гофицком и Грушевском, а в пятницу, 23 октября, — в Круглолесском и Ореховке.