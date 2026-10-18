На Ставрополье с 19 октября ожидаются перебои теле- и радиосигнала
Жителей Ставрополья с понедельника, 19 октября, ожидают кратковременные перерывы в теле- и радиовещании. Причина — профилактические и плановые ремонтные работы на передающих объектах края.
По графику, 19 октября с 01:00 до 10:00 сигнал пропадёт в Будённовске, Ипатово, Кисловодске, Невинномысске, Пятигорске и Ставрополе. Во вторник, 20 октября, с 10:00 до 16:00 перебои затронут сёла Калиновское и Сухая Буйвола, а также аул Тукуй-Мектеб. В среду, 21 октября, в те же дневные часы вещание приостановят в Гофицком и Грушевском, а в пятницу, 23 октября, — в Круглолесском и Ореховке.
Помимо этого, с 16 сентября по 22 октября по всему краю ежедневно с 10:34 до 12:49 возможны кратковременные — до 5 минут — ухудшения или пропадания сигнала. Впрочем, при планировании просмотра основное внимание стоит уделить именно дням плановых работ: там перерывы заметно дольше.