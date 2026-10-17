ХК «Сочи» проиграл «Локомотиву»
Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в рамках 15-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 3:6.
Место на последнем рубеже «леопардов» занял вратарь Дамир Шаймарданов. Меньше девяти минут потребовалось «железнодорожникам», чтобы поразить ворота хозяев благодаря канадскому нападающему Джованни Фьоре. На 14-й минуте защитник «Локомотива» Алексей Береглазов удвоил преимущество своей команды. Ярославцы явно поймали кураж и на 19-й минуте преуспели в реализации большинства усилиями Артура Каюмова.
В начале второго периода нападающий «Локомотива» Денис Алексеев нашел брешь в обороне «черноморцев». После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб «Сочи» был вынужден заменить Дамира Шаймарданова на Петра Андреянова. В одной из ответных атак сочинцы вернули интригу в эту игру после точного броска Дениса Венгрыжановского. В середине второго отрезка южане в большинстве сократили отставание до минимума после шайб Дмитрия Кагарлицкого и Тимура Хафизова. Однако незадолго до второго перерыва в составе гостей отличился Александр Елесин. Незадолго до финальной сирены Александр Радулов поставил точку в матче. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 3:6.
После 15 матчей «леопарды» занимают 11-е место в Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Андрея Миронова сыграют 19 октября на своем льду против «Шанхайских Драконов».