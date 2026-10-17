ХК «Сочи» проиграл «Локомотиву»

В начале второго периода нападающий «Локомотива» Денис Алексеев нашел брешь в обороне «черноморцев». После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб «Сочи» был вынужден заменить Дамира Шаймарданова на Петра Андреянова. В одной из ответных атак сочинцы вернули интригу в эту игру после точного броска Дениса Венгрыжановского. В середине второго отрезка южане в большинстве сократили отставание до минимума после шайб Дмитрия Кагарлицкого и Тимура Хафизова. Однако незадолго до второго перерыва в составе гостей отличился Александр Елесин. Незадолго до финальной сирены Александр Радулов поставил точку в матче. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 3:6.