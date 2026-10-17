В Анапе и Темрюкском районе объявлено экстренное предупреждение о сильном ветре
На территории Анапы и Темрюкского района объявили экстренное предупреждение о сильном ветре. Об этом сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края.
Согласно данным Росгидромета, вечером 18 октября, а также в ночь на 19 октября в Анапе и Темрюкском районе ожидается усиление юго-западного ветра до 20-25 м/с. Высота волн достигнет 3-4 м.
В связи с ухудшением погодных условий возможно возникновение чрезвычайной ситуации и происшествий, связанных с потерей устойчивости строительных и портовых кранов и их падением. Также может нарушиться деятельность морского транспорта и функционирование объектов жизнеобеспечения. Не исключены повреждение или разрушение построек, кровли, рекламных щитов, обрыв ЛЭП, повреждение причалов, причальных сооружений, затруднения в работе морского порта и аварии на морских судах. Граждан призывают быть осторожными и внимательными.