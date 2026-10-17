В Анапе и Темрюкском районе объявлено экстренное предупреждение о сильном ветре

В связи с ухудшением погодных условий возможно возникновение чрезвычайной ситуации и происшествий, связанных с потерей устойчивости строительных и портовых кранов и их падением. Также может нарушиться деятельность морского транспорта и функционирование объектов жизнеобеспечения. Не исключены повреждение или разрушение построек, кровли, рекламных щитов, обрыв ЛЭП, повреждение причалов, причальных сооружений, затруднения в работе морского порта и аварии на морских судах. Граждан призывают быть осторожными и внимательными.