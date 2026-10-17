Глава Ставрополя Иван Ульянченко получил госнаграду «За заслуги перед Отечеством»
Президент РФ наградил главу Ставрополя Ивана Ульянченко медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду он получил за большой вклад в развитие местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Иван Ульянченко родился 16 июня 1961 года в Изобильном Ставропольского края. Он возглавляет город почти шесть с половиной лет и ранее уже получил федеральное профессиональное признание в сфере местного самоуправления. Господин Ульянченко занимает пост главы Ставрополя с 11 июня 2020 года. До назначения он работал в органах власти Ставропольского края и имел опыт руководства в муниципальном управлении. В 2024 году ему присвоили звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».
В сентябре 2026 года Иван Ульянченко занял восьмое место в «Национальном рейтинге мэров» по итогам августа и сентября. Эксперты отметили организацию безопасности в школах и на массовых мероприятиях, высокую явку и организацию выборов, а также укрепление позиций правящей партии в краевом парламенте.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени входит в систему государственных наград России. Ее вручают за заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную работу и значительный вклад в развитие отдельных отраслей и территорий.