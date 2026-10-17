Глава Ставрополя Иван Ульянченко получил госнаграду «За заслуги перед Отечеством»

Иван Ульянченко родился 16 июня 1961 года в Изобильном Ставропольского края. Он возглавляет город почти шесть с половиной лет и ранее уже получил федеральное профессиональное признание в сфере местного самоуправления. Господин Ульянченко занимает пост главы Ставрополя с 11 июня 2020 года. До назначения он работал в органах власти Ставропольского края и имел опыт руководства в муниципальном управлении. В 2024 году ему присвоили звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».