Ставропольские ученые объяснили, почему на улице теплее, чем в помещениях

Эксперт привел порядок теплопроводности материалов по убыванию: железо, медь и алюминий, затем кирпич, стекло, дерево и воздух. По теплоизоляции последовательность обратная: дерево сохраняет тепло лучше кирпича, а кирпич — лучше металла. Поэтому при внутреннем источнике тепла такие материалы удерживают его в помещении, а при внешнем — замедляют его поступление с улицы.