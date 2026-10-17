Ставропольские ученые объяснили, почему на улице теплее, чем в помещениях
Эксперт Северо-Кавказского федерального университета Роберт Закинян объяснил, почему в межсезонье на улице может быть теплее, чем в квартирах и других помещениях. По его словам, причина — сочетание солнечного прогрева воздуха снаружи, отсутствия отопления и теплоизоляционных свойств строительных материалов, сообщает пресс-служба СКФУ.
Доктор физико-математических наук, заведующий базовой кафедрой анализа геофизической информации и метеорологических прогнозов физико-технического факультета СКФУ Роберт Закинян отметил, что в регионах, где отопительный сезон ещё не начался, улица прогревается солнцем. Внутри зданий тепло поступает медленнее: стены, кирпич, стекло и другие конструкции обладают теплоизоляцией, то есть плохо проводят тепло.
Эксперт привел порядок теплопроводности материалов по убыванию: железо, медь и алюминий, затем кирпич, стекло, дерево и воздух. По теплоизоляции последовательность обратная: дерево сохраняет тепло лучше кирпича, а кирпич — лучше металла. Поэтому при внутреннем источнике тепла такие материалы удерживают его в помещении, а при внешнем — замедляют его поступление с улицы.
«Если источник тепла находится внутри помещения, то теплоизоляционные материалы будут способствовать сохранению тепла. Если же источник тепла, то есть солнце, находится снаружи, то за счёт тех же теплоизоляционных свойств материала тепло будет медленно поступать внутрь помещения, и оно не будет успевать нагреваться», — сказал господин Закинян.
Физик также объяснил субъективное ощущение холода. Температура тела человека поддерживается около 36,6 градуса, однако из-за разницы температур с окружающей средой тепло постоянно уходит от организма. Человеку комфортно, когда приток тепла равен его оттоку; если потери превышают приток, возникает ощущение холода. Именно это происходит в помещениях до включения отопления.
В качестве примера различия теплопроводности Закинян напомнил, почему зимой язык прилипает к железу, но не к дереву. Металл быстро отводит тепло от влажной поверхности, влага замерзает и создаёт сцепление; дерево проводит тепло значительно хуже.
Во многих российских регионах тепло в дома еще не подано, поэтому при солнечной погоде контраст между улицей и помещениями становится особенно заметным. Теплая улица и прохладные квартиры в межсезонье, по оценке ученого, не противоречат друг другу: солнце нагревает внешний воздух, а теплоизоляция зданий задерживает передачу этого тепла внутрь.