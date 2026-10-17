Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Сочи

В Сочи прогнозируют ливни с грозами

Во второй половине дня и вечером 18 октября в Сочи и ФТ Сириус местами ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
Метеорологи предупреждают, что в Сириусе и Сочи местами возможны сильный дождь и ливень с грозами. Жителям и гостям территорий необходимо принять все меры безопасности и позаботиться о сохранности своего имущества. Также рекомендуется воздержаться от отдыха рядом с водоемами и походов в горы.
В случае возникновения происшествий необходимо звонить по номеру 112.
Алина Зорина