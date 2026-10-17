В Сочи прогнозируют ливни с грозами

Метеорологи предупреждают, что в Сириусе и Сочи местами возможны сильный дождь и ливень с грозами. Жителям и гостям территорий необходимо принять все меры безопасности и позаботиться о сохранности своего имущества. Также рекомендуется воздержаться от отдыха рядом с водоемами и походов в горы.