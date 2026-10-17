В аварии на трассе в Челябинской области пострадали шесть человек

Авария произошла днем 17 октября. По данным ведомства, водитель автомобиля Volkswagen не выдержал дистанцию и врезался в машину Kia. После этого первое транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилем Audi Q5. Предварительно, ранены шесть человек, в том числе ребенок. Семья в полном составе. Движение в Курган и Челябинск организовано по одной полосе.