В Новороссийске объявлена угроза атаки БПЛА
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На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
При включении сигнала «Внимание всем» жителям и гостям города рекомендуют соблюдать меры безопасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в комнате со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете, кладовой.
Если вы на улице, укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе (парковке). Не используйте для укрытия автомобиль и не прячьтесь под стенами многоквартирных домов.
Жителей просят сохранять спокойствие и дождаться отмены сигнала, как только обстановка станет безопасной.
UPD: Угроза атаки БПЛА отменена в 12:54 мск.