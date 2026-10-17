В ставропольском мёде нашли опасные для людей антибиотики
Специалисты Северо-Кавказского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» зафиксировали в образце пчелиного мёда, отобранного непосредственно на пасеке, концентрацию метаболита нитрофурана на уровне 4,6 мкг/кг — при том что действующий технический регламент Таможенного союза полностью запрещает присутствие подобных соединений в продукте, сообщает пресс-служба филиала.
Мёд, взятый на одной из пасек региона, не выдержал лабораторной проверки: эксперты Северо-Кавказского филиала федерального учреждения «ЦОК АПК» зафиксировали в нём остатки запрещенных противомикробных соединений. Выявленная концентрация метаболита нитрофурана составила 4,6 мкг/кг, тогда как профильный технический регламент Таможенного союза — ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» — категорически не допускает содержания нитрофуранов и продуктов их распада в составе меда.
Исследование проводилось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в связке с тандемной масс-спектрометрией. По словам руководителя отдела токсикологических и радиологических исследований филиала Екатерины Сухаревой, именно эта аналитическая методика обеспечивает надёжное обнаружение целевых веществ даже при незначительных концентрациях в исследуемом материале: «Данная аналитическая система позволяет с высокой чувствительностью и точностью выявлять целевые вещества даже в небольших концентрациях».
Материалы о выявленном нарушении переданы в Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.
Нитрофураны относятся к классу противомикробных препаратов и в пчеловодстве применяются для борьбы с бактериальными инфекциями — американским и европейским гнильцом, а также парагнильцом. После терапевтической обработки в тканях насекомых накапливаются метаболиты — стойкие продукты биохимического распада действующих веществ.
Превышение нормативов в готовом продукте, как правило, становится следствием нескольких типичных нарушений: откачка мёда проводилась раньше, чем завершился период выведения препарата; пасечник превысил рекомендованную дозировку; либо обработка осуществлялась непосредственно накануне сбора урожая. Каждый из этих сценариев ведёт к тому, что остатки лекарственных соединений оказываются в конечном продукте.
Систематическое употребление мёда с повышенным содержанием метаболитов нитрофуранов создаёт реальную угрозу для здоровья. Такие вещества способны нарушать водно-солевой обмен, угнетать ферментативную активность печени, провоцировать сердечно-сосудистые расстройства, а также снижать концентрацию белка в плазме крови. Именно поэтому их присутствие в пищевой продукции не допускается ни в каких количествах — вне зависимости от уровня концентрации.