В ставропольском мёде нашли опасные для людей антибиотики

Исследование проводилось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в связке с тандемной масс-спектрометрией. По словам руководителя отдела токсикологических и радиологических исследований филиала Екатерины Сухаревой, именно эта аналитическая методика обеспечивает надёжное обнаружение целевых веществ даже при незначительных концентрациях в исследуемом материале: «Данная аналитическая система позволяет с высокой чувствительностью и точностью выявлять целевые вещества даже в небольших концентрациях».