В Новороссийске дважды пройдут учения с дежурными силами ВМБ
В Новороссийске 17 октября дважды пройдут учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта. Они запланированы на периоды с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В ходе учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА, а также выполнят стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
Во время стрельб запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства и средства для занятий спортом на воде — гидроциклы, виндсерфинг, сап-доски и их аналоги. Также запрещены любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега.