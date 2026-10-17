В Анапе работают 27 АЗС, АИ-100 временно нет в наличии

На 4 АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 16 АЗС действуют ограничения по отпуску в баки по литражу: на 8 станциях АИ-92 и АИ-95 отпускают по 30 л, на 3 АЗС АИ-92 — по 40 л, на 6 АЗС АИ-92, АИ-95 и ДТ — по 50 л, на 2 АЗС ДТ — по 60 л.