В Анапе работают 27 АЗС, АИ-100 временно нет в наличии
В Анапе 17 октября по состоянию на 09:30 работают 27 АЗС. АИ-100 временно нет в наличии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
На 4 АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 16 АЗС действуют ограничения по отпуску в баки по литражу: на 8 станциях АИ-92 и АИ-95 отпускают по 30 л, на 3 АЗС АИ-92 — по 40 л, на 6 АЗС АИ-92, АИ-95 и ДТ — по 50 л, на 2 АЗС ДТ — по 60 л.
АИ-92 доступен на 23 АЗС, АИ-95 — на 19, дизельное топливо — на всех 27 работающих станциях.
Информация актуальна на 09:30 и в течение дня может меняться. Жителей Анапы просят не закупать топливо впрок. По их данным, это поможет сохранить его доступность для всех водителей и сократить очереди на заправках.